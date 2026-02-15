Конькобежка Фемке Кок с олимпийским рекордом взяла золото на 500 м

Нидерландская конькобежка Фемке Кок завоевала золото Олимпиады в Италии на дистанции 500 м, установив при этом рекорд Игр. Она показала результат 36,49 секунды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Marton Monus / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Marton Monus / Reuters

До мирового рекорда, принадлежащего ей же, Кок не хватило 0,4 секунды. Прежний олимпийский рекорд — 36,94 секунды — был установлен японкой Нао Кодаирой на Играх 2018 года в Пхенчхане.

Второе место заняла нидерландка Ютта Лердам (+0,66), ранее взявшая золото на 1000 м. Третьей стала японка Михо Такаги (+0,78). На дистанции 1000 м конькобежка завоевала бронзу.

Фемке Кок 25 лет. Ранее на Играх в Италии она выиграла серебряную медаль на дистанции 1000 м. Нидерландка пять раз становилась победительницей чемпионата мира на отдельных дистанциях.

Таисия Орлова