В Шереметьево сел летевший из Пулково самолет «Победы» с треснувшим стеклом

Экипаж самолета авиакомпании «Победа» Boeing 738 после вылета из петербургского аэропорта Пулково сообщил о трещине в лобовом стекле. Лайнер штатно сел в московском Шереметьево. Об этом сообщили «РИА Новости» и ТАСС.

Самолет выполнял рейс в Нижнекамск. На время технического обслуживания борт будет отстранен от полетов, сказали ТАСС в оперативных службах. По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», на борту находились 186 пассажиров и шесть членов экипажа.

В пресс-службе «Победы» инцидент пока не комментировали. О пострадавших не сообщалось.