Итальянка повторила золотой номер

Федерика Бриньоне в воскресенье, 15 февраля, стала победительницей соревнований по гигантскому слалому. Для 35-летней спортсменки это уже второе золото Игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо. До нее ни одной итальянской горнолыжнице две награды высшего достоинства на одной Олимпиаде выигрывать не удавалось. Ничуть не меньше внимания, чем триумф Бриньоне, привлек провал самой успешной горнолыжницы в истории Микаэлы Шиффрин. Американка не попала даже в топ-10.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Федерика Бриньоне

Фото: Michael Madrid-Imagn Images / Reuters Федерика Бриньоне

Фото: Michael Madrid-Imagn Images / Reuters

Сборной США на нынешней Олимпиаде не везет с супергероями. Сначала всеамериканская любимица Линдси Вонн так неудачно упала на трассе скоростного спуска, что сильно повредила уже и без того латаное-перелатаное колено (горнолыжница уже перенесла четыре операции, и, по ее словам, по возвращении в США ее ждет пятая). Следом осечку допустили Мэдисон Чок с Эваном Бейтсом, уже отстоявшие свою очередь за золотом в соревнованиях танцевальных дуэтов — они стали только вторыми. Потом пал вроде бы неуязвимый фигурист Илья Малинин. Его восьмое место иначе как катастрофой не называют. В воскресенье пришел черед Микаэлы Шиффрин.

Строго говоря, спортсменка, являющаяся лидером по количеству побед на этапах Кубка мира — а у Шиффрин их набралось 108, негативный повод фанам в Италии уже подбрасывала. Она неудачно выступила в комбинации. Ее напарница по команде Бризи Джонсон свою часть, скоростной спуск, отработала лучше всех, а вот Шиффрин в слаломе оказалась только 15-й. Итог — четвертое место в итоговом протоколе. «Что ж, этот день дал много уроков. Во многом мы и становимся чемпионами потому, что делаем ошибки и учимся на них»,— оптимистично заявила тогда спортсменка, дав также понять, что к гигантскому слалому она подойдет в полной готовности. «Я думаю, по темпу я сейчас в числе лучших в мире»,— сказала она.

В воскресенье присутствия Шиффрин среди топов заметно не было. В первой попытке она была только 7-й с отставанием в секунду от лидера, во второй — 13-й. Итог — 11-е место.

Это, конечно, не так плохо, как в Пекине четыре года назад. Там Шиффрин в гигантском слаломе вообще не финишировала. Но пока пекинская история в главном повторяется: из китайской столицы Шиффрин уехала вообще без наград. Хотя до того — и в Сочи-2014, и в Пхёнчхане-2018 — по одной золотой медали получала. Но шанс спасти турнир еще есть — впереди соревнования по слалому. К ним Микаэла Шиффрин, вероятно, снова подойдет с фирменным позитивным настроем. «Сегодня было много хорошего. Если подумать, то я ведь всего три десятых не дотянула до места на подиуме. Вот такой тут высочайший уровень конкуренции. Я рада, что соревнуюсь с лучшими. Это прекрасно, это повод для гордости»,— сказала она журналистам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Федерика Бриньоне Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters Фото: Leonhard Foeger / Reuters Фото: Jacquelyn Martin / AP Следующая фотография 1 / 3 Федерика Бриньоне Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters Фото: Leonhard Foeger / Reuters Фото: Jacquelyn Martin / AP

На фоне мытарств Шиффрин выступление Федерики Бриньоне смотрелось как образец надежности и какой-то юношеской легкости. И это в исполнении 35-летней спортсменки, которая после того, как в прошлый четверг первенствовала в супергиганте, стала самой возрастной олимпийской чемпионкой по горнолыжному спорту в истории (это звание она отняла у Линдси Вонн). Бриньоне лидировала после первой попытки и после нее рассказывала, что трасса вообще простенькая, снег прекрасный и в такой ситуации и делать ничего не нужно: катись себе и получай удовольствие. Федерика Бриньоне его и получила, не только сохранив, но еще и укрепив лидерство после второй попытки. Так она стала уже двукратной олимпийской чемпионкой, а ранее ведь ни одной итальянской горнолыжнице не удавалось взять два золота на одних Играх. А еще она на три дня улучшила свой же рекорд — это тот, который она отняла у Вонн. Мелочь, но все равно приятно.

Второе место поделили Сара Хектор из Швеции и Теа Луиза Стьернесунн из Норвегии. Они умудрились показать одинаковое время в обеих попытках. Обе получат серебряные награды. Бронза вручена не будет.

Александр Петров