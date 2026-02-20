Карбоновый детокс от Rhea

Очищение кожи как деликатный детокс-ритуал — так трактует ежедневную бьюти-рутину итальянский косметический бренд Rhea. Новая формула карбонового микрополирующего детокс-средства с гиалуроновой кислотой CarbonClean переосмысливает этап очищения кожи. Из ординарного элемента обязательной программы ухода он превращается в самостоятельный деликатный детокс-ритуал для кожи. Продукт сочетает микрополирующее действие с глубокой очисткой пор, не нарушая естественный баланс кожи и не доставляя дискомфорта.

В основе формулы порошок древесного угля и мягкие полирующие частицы, которые удаляют загрязнения и излишки себума. Тем временем гиалуроновая кислота и увлажняющие компоненты поддерживают уровень влаги, предотвращая ощущение сухости и стянутости.

Средство нацелено на глубокий детокс и очищение кожи, выравнивание ее текстуры, свежесть, тонус и увлажнение. За настроение ритуала отвечает аромат с нотами апельсина, красной смородины и ванили.