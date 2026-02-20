Красная помада как манифест комфорта

Российский бренд минеральной косметики ANAMINERALS выпустил новую красную помаду, сместив акцент с чистой эстетики на комфорт. Классический акцентный цвет в новом продукте рассматривается не как исключительно декоративный штрих, а как элемент уверенного, но сдержанного образа — без нарочитости и стилистического давления.

«Мы работаем с классическими категориями, но адаптируем их под современный ритм и запрос на комфорт. Красная помада — один из самых сложных продуктов, и для нас было важно сохранить чистоту цвета, не жертвуя ощущением естественности»,— отмечает основатель бренда ANAMINERALS Анастасия Дудко.

Российская марка выступает за универсальные формулы и минималистичную эстетику и последовательно развивает концепцию «макияж без фильтров», делая ставку на визуальную аккуратность и функциональность. Универсальный красный оттенок помады рассчитан на широкий спектр тонов кожи. Формула построена на минеральных компонентах и ориентирована на равномерное покрытие без плотной текстуры и ощущения тяжести на губах.