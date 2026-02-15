Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Преследователи выпрыгнули из засады

Швед Мартин Понсилуома и итальянка Лиза Виттоцци нарушили французско-норвежскую гегемонию

Обе состоявшиеся в воскресенье, 15 февраля, гонки преследования в рамках биатлонной программы Олимпиады 2026 года выиграли спортсмены, по итогам спринта не попавшие в первую тройку. Исход обеих лишила плохая, с двумя промахами, стрельба их лидеров на заключительном рубеже. У мужчин к золоту скакнул швед Мартин Понсилуома, у женщин — стрелявшая абсолютно безупречно итальянка Лиза Виттоцци.

Эти две гонки серьезно разнообразили скучноватую чемпионскую географию биатлонных состязаний нынешней Олимпиады. До нее она сводилась, по сути, к соперничеству двух сильнейших сборных — Франции и Норвегии. Пять стоявших на кону золотых медалей они поделили между собой. А представители остальных сборных выполняли роль фона, призванного подчеркнуть нынешнее превосходство двух биатлонных сверхдержав.

Первым нарушил их гегемонию спортсмен из команды, для которой итальянская Олимпиада до сих пор была сплошным страданием: что ни гонка, то разочарование или совсем уж сокрушительный провал. Не шло у шведов. До этого нежданного прыжка из засады, который, впрочем, в преследовании не такая уж большая редкость.

Мартин Понсилуома вообще-то спортсмен известный.

В карьере были титулы чемпиона мира, олимпийское серебро. Но понятно, почему его не включали по крайней мере в шорт-лист фаворитов. И дело даже не столько в седьмом месте в спринте с приличным, в 46 секунд, отставанием от его золотого медалиста француза Кантена Фийона Майе, сколько в тех впечатлениях, что производили выступления Понсилуомы по ходу текущего сезона. Бежит-то по-прежнему неплохо, но со стрельбой беда. А преследование — это четыре рубежа, это погоня, это нервы. Они могут подвести кого угодно.

Вот Фийон Майе, например, в спринте был безупречен, а в преследовании, по сути, похоронил себя сразу же — три промаха на двух рубежах в стрельбе лежа. Понсилуома отделался одним, и во второй половине гонки в нем, понятно, нетрудно уже было рассмотреть, учитывая, что со стрелковыми проблемами сталкивались многие, претендента на награду. Только вот явно не на золотую. Золотая плыла в руки очередному французу — Эмильену Жаклену. В спринте он также рвался к ней, однако не только золота, но и подиума его лишил тоскливый финальный круг. В преследовании ветеран брал за тот конфуз убедительный реванш.

К последнему, четвертому рубежу — к стойке — Жаклен прискакал с таким отрывом, что элементарные математические расчеты подсказывали: да вполне может разок промахнуться — все равно превосходство не разбазарит. Француз, в чьей биографии куча срывов в неподходящий момент, в шаге от успеха, промазал дважды. А Понсилуома, работавший на стрельбище, пока Жаклен наматывал штрафные круги, отправил в цель все пять пуль. И выяснилось, что никого с ним рядышком и нет. Норвежец Стурла Холм Легрейд с отмучившимся, нарезая свои круги Эмильеном Жакленом, обречены разбираться насчет того, кто из них возьмет серебро, а кто — бронзу. Верх в этом споре взял более свежий норвежец.

А спустя три с половиной часа те же трибуны смаковали успех, которого, кажется, уже и не мечтали дождаться, видя, как мощны, как резвы по сравнению с их находящимися уже в ветеранском возрасте любимицами — Доротеей Вирер и Лизой Виттоцци — француженки и норвежки.

В преследовании они показали себя во всей красе. Но если 35-летняя Вирер совершила скачок с 44-го места в спринте аж на 9-е, который могли по достоинству оценить разве что фанаты биатлона, то 31-летняя Виттоцци совершила нечто, что должно было восхитить любого.

В спринтерской гонке она была пятой. От победительницы — норвежки Марен Киркейде — отстала прилично, на 40 секунд с гаком. И преследование для нее развивалось по сценарию, уже опробованному Мартином Понсилуомой, то есть она потихоньку выходила на авансцену, пользуясь никуда не пропадающими исключительными снайперскими навыками, у конкуренток все же не так развитыми. Нули на рубежах продвигали Виттоцци вверх по иерархии. Впервые лидерская позиция ей досталась после второго. А после третьего Виттоцци пристроилась за взявшей себя в руки и вроде бы вернувшей спринтерский кураж Киркейде.

Та, безусловно, бежала легче, про себя, может быть, думая, что к четвертой стрельбе желательно, не испытывая судьбу, уехать подальше от итальянки. Тогда и ошибка не будет катастрофой. А Виттоцци хладнокровно, словно что-то зная наперед, отпустила норвежку. Некуда ей было торопиться.

Торопилась олимпийская дебютантка Марен Киркейде. И так же, как и Жаклен, не закрыла две мишени. А Лиза Виттоцци, для которой предыдущие две Олимпиады прошли почти вхолостую, с одной бронзой, безупречной домашней стрельбой добавила к серебру в смешанной эстафете такое сладкое для нее и подавляющего большинства тех, кто увидел ее звездный час на излете, видимо, карьеры, золото.

Алексей Доспехов

