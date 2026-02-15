Сборная Великобритании выиграла золото Олимпиады в сноуборд-кроссе

Британские сноубордисты Хью Найтингейл и Шарлотта Бэнкс стали победителями соревнований смешанных команд в дисциплине сноуборд-кросс на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Спортсмены принесли своей сборной вторую медаль на Играх.

Второе место заняли итальянцы Лоренцо Соммарива и Микела Мойоли. Бронзовыми призерами стали французы Лоан Боццоло и Леа Каста.

24-летний Найтингейл является чемпионом мира по сноуборд-кроссу в смешанных командах (2021). На счету 30-летней Бэнкс две победы на мировых первенствах (2021, 2023).

Таисия Орлова