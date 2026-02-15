Аделия Петросян выступит под вторым номером в короткой программе на Олимпиаде

Российская фигуристка Аделия Петросян выступит под вторым стартовым номером в короткой программе на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом сообщается на сайте Игр.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Короткую программу одиночницы представят 17 февраля. Первой на лед выйдет белорусская спортсменка Виктория Сафонова, последней — японка Монэ Тиба. Всего на Олимпиаде выступят 29 фигуристок, в произвольную программу квалифицируются 24 из них.

Аделии Петросян 18 лет. Она является трехкратной чемпионкой России, также трижды побеждала на финалах Гран-при страны. В сентябре 2025 года фигуристка выиграла квалификационный турнир и завоевала олимпийскую квоту. На Играх в Италии россиянка будет выступать в нейтральном статусе.

Таисия Орлова