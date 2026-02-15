В Адыгее два человека погибли при падении автомобиля в реку

В поселке Усть-Сахрай Майкопского района Адыгеи легковой автомобиль с шестью пассажирами съехал в реку Сахрай, четверо пассажиров спаслись, двое погибли. По данным республиканского ГУ МЧС, в реке обнаружены тела местных жителей 1988 и 2008 годов рождения.

К поисково-спасательным работам были привлечены 28 сотрудников из состава Адыгейского поисково-спасательного отряда и оперативной группы ГУ МЧС России по республике. В операции участвовали шесть единиц спасательной наземной техники и одна лодка. На месте происшествия продолжаются следственные мероприятия.

Анна Перова, Краснодар