Итальянская биатлонистка Виттоцци выиграла гонку преследования на Олимпиаде

Лиза Виттоцци завоевала золото в биатлонной гонке преследования на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Итальянка, стартовавшая пятой, преодолела дистанцию 10 км за 30 минут 11,8 секунды и ни разу не ошиблась на огневых рубежах.

Серебряным призером стала норвежка Марен Киркейде, ранее взявшая золото в спринте. Она допустила три промаха и отстала от победительницы на 28,8 секунды. Финка Суви Минккинен заняла третье место (+34,3; без осечек).

Лизе Виттоцци 31 год. Она завоевала первую личную олимпийскую медаль. Ранее биатлонистка взяла серебро в Милане и Кортина-д'Ампеццо, а также бронзу на Играх-2018 Пеёнчхане в смешанных эстафетах.

Таисия Орлова