Претензии Берлина на лидерство в ЕС не нашли понимания

Мюнхенская речь канцлера ФРГ Фридриха Мерца была построена как манифест и должна была обозначить новую роль Германии в Европе. Но реакция на нее участников конференции показала: готовности следовать за Берлином у партнеров нет. Разногласия с Францией и Италией о том, как должны выглядеть отношения с США, оказались лишь одним из проявлений более фундаментального спора: кто именно вправе формулировать стратегию Евросоюза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чтобы дистанцироваться от критической позиции канцлера Германии по отношению к Вашингтону, итальянский премьер Джорджа Мелони (на фото) вместо запланированного выступления в Мюнхене отправилась в Аддис-Абебу на саммит Италия—Африка, где и выступила с речью

Фото: Amanuel Sileshi / AP Чтобы дистанцироваться от критической позиции канцлера Германии по отношению к Вашингтону, итальянский премьер Джорджа Мелони (на фото) вместо запланированного выступления в Мюнхене отправилась в Аддис-Абебу на саммит Италия—Африка, где и выступила с речью

Фото: Amanuel Sileshi / AP

Выступление канцлера на Мюнхенской конференции по безопасности фактически стало заявкой на перераспределение ролей внутри западного альянса. Политик заявил об утрате США роли мирового гегемона и призвал Германию стать лидером Евросоюза по ключевым направлениям. По словам Мерца, мировой порядок, основанный на правилах, перестал существовать и европейцам необходимо готовиться к снижению надежности американских гарантий. Канцлер Германии указал на глубокое расхождение Европы с США по многим вопросам и представил план обретения ЕС автономности — чтобы стать более сильным и самостоятельным партнером Вашингтона в рамках НАТО. «Даже Соединенные Штаты недостаточно сильны, чтобы действовать в одиночку в эпоху соперничества великих держав»,— указал он, добавив, что партнерство в рамках НАТО выгодно обеим сторонам и должно быть восстановлено, но уже на более равных условиях.

Трансформировать ЕС канцлер предложил в рамках «Программы свободы», которую аналитики окрестили планом «европейского возрождения через силу».

Она предполагает обретение Евросоюзом оборонного, финансового и экономического суверенитета, расширение партнерства за пределы объединения при лидерстве Германии как гаранта обороноспособности и стабильности Европы. «Я слышу требования о лидерстве со стороны Германии внутри ЕС и полностью согласен с ними. Германия занимает стратегическое положение в центре Европы, и слишком многое зависит от нас»,— сказал Мерц. Чтобы занять позицию лидера, Германия, по его словам, намерена создать самую сильную в Европе сухопутную армию, взять на себя роль гаранта финансовой стабильности объединения и главного защитника Украины в плане снабжения ее вооружениями. Канцлер также впервые подтвердил, что ведет с президентом Франции Эмманюэлем Макроном переговоры о переходе Европы под французский ядерный зонтик.

Отдельно Мерц высказался об украинском урегулировании, противопоставив роль Германии усилиям США по заключению сделки между Москвой и Киевом.

Он заявил, что достижение мирного соглашения без участия Европы неприемлемо, и добавил, что «эта война закончится только тогда, когда Россия будет истощена настолько, что будет готова сесть за стол переговоров». Затем канцлер вновь вернулся к провалившейся в конце 2025 года идее выдачи Украине беспроцентного репарационного кредита на €140 млрд из замороженных российских активов.

Впрочем, Мерца ждало разочарование: его идеи не нашли понимания у ключевых партнеров Германии внутри ЕС. Но если разногласия с Францией уже становились предметом обсуждения в СМИ, то демонстративный отказ премьер-министра Италии Джорджи Мелони посетить Мюнхен стал неожиданностью. Еще в декабре 2025 года началось формирование оси Рим—Берлин в противовес переживающим кризис франко-германским отношениям: перед саммитом ЕС Мелони летала в Берлин к Мерцу, чтобы скоординировать позиции по Украине, а 23–24 января в Риме прошел итало-германский межправительственный саммит, который закончился подписанием объемного пакета соглашений в ключевых сферах. Стороны сошлись, в частности, на основе неприятия идей Макрона о тотальном европейском протекционизме, а также предложения выпустить евробонды для обеспечения стабильности ЕС (и Берлин, и Рим делают ставку на национальные экономики). Кроме того, Италия и Германия выступают за перестройку сотрудничества с США, а не конкуренцию с ними. Неудивительно, что в таком контексте Джордже Мелони предложили почетную роль в Мюнхене: ее выступление планировалось сразу же после речи Мерца.

Однако приглашение итальянского премьера выступить на открытии конференции вслед за Мерцем осталось не реализовано из-за резкого изменения риторики канцлера в отношении Вашингтона. По данным итальянской La Repubblica, Мелони предпочла дистанцироваться от его позиции и лично открыть второй саммит Италия — Африка в Аддис-Абебе. Такой выбор логичен: итальянский премьер считается близким по идеологии к президенту США Дональду Трампу политиком и жесткая критика Вашингтона из уст Мерца не вписывается в ее стратегию. В отличие от канцлера, она продолжает выстраивать собственный канал взаимодействия с США и приняла приглашение на созываемый Трампом «Совет мира».

В итоге Мерц оказался в ситуации, когда его попытка встать во главе Европы не получила поддержки: Макрон сам претендует на лидерство, а у Мелони — своя внешнеполитическая линия, которую Рим не готов передавать Берлину.

Вероника Вишнякова