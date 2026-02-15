AFP: Volkswagen предстанет перед судом во Франции из-за «дизельгейта»

Немецкая автокомпания Volkswagen предстанет перед судом во Франции по делу о «дизельгейте». Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники.

По данным AFP, VW будут предъявлены обвинения в намеренном введении в заблуждение «в отношении товаров, угрожающих здоровью людей и животных». Сообщается, что суд, скорее всего, начнется в 2027 году. AFP пишет, что также перед судом предстанут французские компании Renault и Stellantis. Других деталей не сообщается.

Скандал, названный «дизельгейтом», разразился в 2025 году, когда VW обвинили в США в сокрытии вредных выбросов его дизельных автомобилей. Впоследствии в том же обвинили и многих других автопроизводителей. В разных странах им были назначены многомиллиардные штрафы. Только VW в общей сложности заплатил за «дизельгейт» более €32 млрд.

Яна Рождественская