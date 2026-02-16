Спрос домохозяйств остается повышенным

В январе этого года частное потребление в России росло, хотя его динамика замедлилась по сравнению с концом прошлого года. В свежем обзоре сектора аналитики Альфа-банка оценивают рост потребительских расходов населения в январе почти в 10% в годовом выражении, при этом оборот розницы увеличился примерно на 8%.

Отмечается, что поддержку спросу оказали как ценовой фактор, так и более холодная погода в январе в сравнении с тем же периодом прошлого года. В продовольственном сегменте ритейлеры с начала года синхронно повышали цены, применяя промоакции для отдельных групп покупателей, что позволило сохранить устойчивый уровень продаж. В непродовольственном сегменте относительно декабря наблюдалось перераспределение спроса между категориями — от активных покупок товаров длительного пользования к продукции повседневного спроса. Дополнительный вклад внесли продажи сезонных товаров на фоне холодной погоды.

Аналитики отмечают, что после январских ценовых и календарных эффектов в феврале спрос начинает возвращаться к более привычной сезонной траектории. Они ожидают эффекта переноса спроса на непродовольственные товары на горизонте первого полугодия на уровне 0,5–0,7% дополнительного объема продаж. Влияние на структуру расходов также оказывает календарь: длинные выходные могут поддержать расходы на поездки и отдых, одновременно меняя структуру трат населения в пользу оплаты услуг. Дополнительную поддержку продажам сезонных товаров в отдельных регионах и далее оказывают холодная погода и снегопады.

Отметим, впрочем, что ключевым макроэкономическим фактором для изменения динамики расходов населения остается инфляция. По опубликованным 13 февраля данным Росстата, рост потребительских цен в январе составил 1,62% месяц к месяцу, а годовая инфляция замедлилась до 6% (ниже предварительных оценок, основанных на недельной статистике).

Евгений Сусин из Газпромбанка отмечает, что текущая динамика инфляции указывает на ее движение в феврале к 5,8% в годовом выражении. По его расчетам, средняя инфляция за последние три месяца с устраненной сезонностью замедлилась до 6,5%, а шестимесячная остается устойчивой даже с учетом отдельных последних ценовых шоков. По его оценке, такие данные позволяют Банку России планомерно снижать ключевую ставку при условии стабилизации инфляционных ожиданий. Напомним, 13 февраля ЦБ снизил ставку с 16% до 15,5% и дал «мягкий» сигнал о своих будущих действиях (см. “Ъ” от 14 февраля).

Артем Чугунов