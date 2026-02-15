Итальянская горнолыжница Бриньоне завоевала второе золото на Олимпиаде-2026

Горнолыжница Федерика Бриньоне завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо в дисциплине гигантский слалом. По итогам двух попыток итальянка показала результат 2 минуты 13,5 секунды.

Серебро взяли сразу две горнолыжницы — олимпийская чемпионка 2022 года шведка Сара Хектор и норвежка Теа Луиза Стьернесунн. Они показали идентичное время — 2 минуты 14,12 секунды.

35-летняя Федерика Бриньоне взяла второе золото на Играх в Италии. Ранее она стала победительницей в дисциплине супергигант. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане итальянка выиграла бронзу в гигантском слаломе, через четыре года в Пекине завоевала серебро в той же дисциплине и стала третьей в комбинации.

Таисия Орлова