На Дону на продажу выставили две частные клиники за 73 млн рублей

В Ростове-на-Дону и Аксае через сайт бесплатных объявлений продаются две частные клиники за 73 млн рублей. Медцентры работают более 10 лет по 20 направлениям.

Площадь первой поликлиники на проспекте 40-летия Победы в Ростове составляет 200 кв. м. В ней оборудованы шесть кабинетов, рецепция и подсобные помещения. Вторая клиника, расположенная в Аксае, имеет площадь 113 кв. м. В медцентре есть четыре кабинета и подсобки. В штате медцентров числятся 30 сотрудников с официальной зарплатой.

В объявлении указано, что окупаемость бизнеса составляет 50 месяцев.

Наталья Белоштейн