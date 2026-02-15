Четыре человека пострадали при пожаре на скважине под Нефтегорском

В Самарской области четыре человека госпитализированы после пожара на нефтяной скважине. Возгорание ликвидировано, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Сообщение о происшествии поступило 15 февраля в 11:06 (10:06 мск). При обслуживании скважины, находившейся на ремонте, загорелся подъемный агрегат для ремонта скважин. Инцидент произошел в 5 км северо-восточнее поселка Нефтегорск Нефтегорского района.

Погибших нет. Пострадали четверо мужчин 1979, 1987, 1994 и 1995 годов рождения. Их доставили в Нефтегорскую центральную районную больницу. Пожар ликвидирован в 11:56 (10:56 мск) на площади 20 кв. м. В тушении участвовали 19 человек и 7 единиц техники.