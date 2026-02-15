В Северной Осетии маткапитал за третьего ребенка стал наименьшим в России

Размер материнского капитала при рождении третьего ребенка в Северной Осетии составляет 50 тыс. руб., что является наименьшим показателем среди всех регионов России, где существует такая мера поддержки. Об этом сообщил ТАСС. При этом Северная Осетия остается единственным регионом Северного Кавказа, где действует программа маткапитала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самая большая сумма материнского капитала для семей с тремя и более детьми предусмотрена в Нижегородской области. Здесь можно получить до 700 тыс. руб. в виде сертификата или ежемесячных выплат на протяжении трех лет. Также существует вариант получения 300 тыс. руб. напрямую, но эта сумма будет вычтена из общей суммы маткапитала.

Второе место по размеру выплат занимает Ямало-Ненецкий автономный округ — здесь семьям доступно до 500 тыс. руб. На третьем месте — Ненецкий автономный округ с выплатой почти 400 тыс. руб. В число лидеров также входят Хабаровский край (более 320 тыс. руб.), Якутия и Республика Коми, где выплаты составляют по 300 тыс. руб.

В большинстве регионов России сумма регионального материнского капитала варьируется от 80 до 200 тыс. руб.

Наталья Белоштейн