Норвежский лыжник Клэбо установил рекорд зимних Олимпиад по числу золотых наград

Сборная Норвегии победила в мужской эстафете 4х7,5 км на Олимпийских играх в Италии. Золото команде принесли Эмиль Иверсен, Мартин Нюэнгет, Эйнар Хедегарт и Йоханнес Клэбо.

Норвежцы преодолели дистанцию за 1 час 4 минуты 24,5 секунды. Серебряными призерами с отставанием в 22,2 секунды стали французы (Тео Шели, Юго Лапалю, Матис Делож и Виктор Ловера). Бронзу взяла итальянская команда (Давиде Грац, Элиа Барп, Мартино Каролло и Федерико Пеллегрино), финишировавшая на 47,9 секунды позже победителей.

Йоханнес Клэбо установил абсолютный рекорд зимних Олимпийских игр по числу золотых медалей. На его счету девять наград высшего достоинства. Клэбо обошел своих соотечественников — лыжников Бьорна Дэли и Марит Бьорген и биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена.

На Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо Йоханнес Клэбо завоевал четвертое золото. Ранее он стал победителем в скиатлоне, спринте и гонке на 10 км с раздельным стартом.

Таисия Орлова