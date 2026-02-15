Шведский биатлонист Понсилуома выиграл гонку преследования на Олимпиаде

Швед Мартин Понсилуома завоевал золото в биатлонной гонке преследования на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Он преодолел дистанцию 12,5 км за 31 минуту 11,9 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

Вторым стал норвежец Стурла Холм Легрейд. Он отстал от победителя на 20,6 секунды, допустив два промаха. Бронза досталась французскому биатлонисту Эмильену Жаклену (+29,7; три осечки).

30-летний Понсилуома во второй раз в карьере взял медаль Олимпийских игр. В Пекине он стал серебряным призером в масс-старте. Также швед является двукратным чемпионом мира.

Таисия Орлова