СКР раскрыл подробности нападения на людей в храме Челябинска

В Челябинске возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух женщин. Подозреваемым проходит местный житель 2001 года рождения, сообщили в региональном управлении СКР.

Утром 15 февраля 25-летний мужчина, находясь в храме, «из-за малозначительного повода» ударил ножом двух женщин 53 и 74 лет.

Пострадавшие госпитализированы. Подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Назначен комплекс судебных экспертиз, продолжаются следственные действия. Дело расследуется следственным отделом по Центральному району города. Мужчине вменяют ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений).