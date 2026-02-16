Грузы немного не в порядке

Предприятия непрерывного цикла, имеющие приоритетный доступ к железнодорожной инфраструктуре, в ряде случаев не могут им воспользоваться. Например, когда грузоотправителем выступает не входящая в перечень непрерывных компания, а оператор, даже если последний входит с ней в одну группу. Пока для решения проблемы рассматривается наделение приоритетом экспедиторов, обслуживающих непрерывно действующие предприятия.

Участники рынка, министерства и ОАО РЖД обсуждают решение проблемы, из-за которой предприятия непрерывного цикла (ПНЦ) не могут получить положенный приоритетный доступ к инфраструктуре, выяснил “Ъ”. Перечень ПНЦ утвержден весной 2025 года и включает крупнейшие компании металлургического, химического и нефтегазового комплексов, в том числе предприятия «Русала», «Северстали», «Фосагро», ЛУКОЙЛа, СИБУРа и т. д. (см. “Ъ” от 29 мая 2025 года).

По правилам недискриминационного доступа (ПНД) раньше грузов с ПНЦ или в адрес таких предприятий едут только грузы первой необходимости — социально значимые, для ЖКХ, для посевной кампании — и перевозимые в особом порядке, такие как уголь на экспорт из Кузбасса. Все остальные грузы идут позже.

Но, чтобы получить приоритет, грузоотправителем должно выступать предприятие из перечня. А сторонний экспедитор или кэптивный оператор, выделенный в отдельное юридическое лицо, таким не является.

С проблемой столкнулся, в частности, СИБУР, сообщил первый заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин в Минэкономики (обращение от октября 2025 года есть у “Ъ”).

По данным Свердловского ТЦФТО — подразделения ОАО РЖД по работе с клиентами в грузовом сегменте, чье письмо также есть у “Ъ”,— Нефтехимическая транспортная компания (НХТК; совместное предприятие СИБУРа и «СГ-Транс») выступает грузоотправителем на станциях Осенцы, Пыть-Ях, Ноябрьск-2, Тобольск, Нягань и Нижневартовск-2 Свердловской железной дороги. Но в перечень непрерывно действующих организаций по этим станциям входят другие структуры группы: «Сибур-Химпром», «Запсибтрансгаз», Западно-Сибирский нефтехимический комбинат и «СибурТюменьГаз».

В ОАО РЖД сообщили “Ъ”, что знают о сложившейся коллизии. «Действительно, в ряде случаев в качестве грузоотправителя или грузополучателя предприятий непрерывного цикла выступают другие организации, что не позволяет применить к ним ПНД в части предоставления определенного приоритета в приеме к перевозке»,— отметили в компании. В связи с этим ОАО РЖД предлагает внести в нормативную базу необходимые изменения, согласно которым действие приоритета будет распространяться и на экспедитора, если он выступает грузоотправителем или грузополучателем ПНЦ. Предложения направлены в Минэкономики.

При этом, по данным “Ъ”, идея включить в перечень ПНЦ операторов, обслуживающих эти предприятия и станции, столкнулась с опасениями ряда участников рынка относительно нарушения конкуренции в пользу компаний, обслуживающих не только ПНЦ, но и сторонних клиентов.

Собеседник “Ъ” в отрасли обращает внимание на то, что внесение изменений в распоряжение правительства (что требуется для изменения перечня ПНЦ) может занять от полугода. “Ъ” направил вопросы в министерства.

Собеседник “Ъ” в крупной металлургической компании говорит, что включение экспедиторов в перечень ПНЦ только портит идею отдельной очередности для непрерывных предприятий, которая сама по себе крайне полезна и для ОАО РЖД, и для промышленности. Другой источник “Ъ” отмечает, что при включении экспедиторов в перечень ПНЦ теряют гибкость в выборе транспортного оператора.

НХТК, следует из письма гендиректора компании Александра Сапронова в Совет потребителей ОАО РЖД от 13 января (есть у “Ъ”), предлагает решить проблему внесением в ЭТРАН (база заявок ОАО РЖД) возможности отмечать, что груз следует из ПНЦ или на него.

В СИБУРе указывают, что сейчас острых проблем в связи с невозможностью получить приоритет для транспортного оператора нет.

«Текущая загрузка железнодорожных направлений и имеющиеся у ОАО РЖД логистические мощности позволяют удовлетворять потребности грузоотправителей»,— сказали в компании.

Один из собеседников “Ъ” на рынке говорит, что проблем с доступом к инфраструктуре у большинства грузовладельцев в текущих в условиях, когда погрузка на сети ОАО РЖД снижена и инфраструктура не загружена, нет. «Как этот механизм будет работать, когда грузовая база восстановится, покажет время»,— отметил другой источник “Ъ”. В 2025 году погрузка ОАО РЖД сократилась на 5,6% год к году, до 1,116 млрд тонн. В январе 2026 года погрузка составила 89,3 млн тонн, что на 4% меньше, чем годом ранее.

