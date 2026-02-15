Тепло дорогого стоит

В связи с ростом затрат генерирующих компаний «Т Плюс» предлагает проиндексировать на 25% цену на мощность для части ТЭЦ. По оценкам «Т Плюс», это незначительно отразится на конечной цене электроэнергии, но промышленные потребители оценивают рост ежегодного платежа в 12 млрд руб. Индексация цены на мощность может быть оправданной, считают аналитики, но необходимо оценить разницу между выручкой и затратами энергокомпаний.

Гендиректор «Т Плюс» Павел Сниккарс предложил дополнительно проиндексировать цену конкурентного отбора мощности (КОМ) на 25% для ТЭЦ мощностью меньше 250 МВт. Об этом топ-менеджер заявил на круглом столе комитета Госдумы по энергетике. По расчетам компании, конечная цена на электроэнергию в результате индексации может вырасти примерно на 1%. «Татэнерго» предложило повысить цену КОМ для ТЭЦ мощностью до 500 МВт до экономически обоснованного уровня и приравнять тариф регулируемых договоров на мощность к цене KOM.

Оплата мощности — обязательный платеж промышленных потребителей за условно-постоянные расходы генерирующих компаний.

Цену КОМ индексируют на индекс потребительских цен каждый год, но затраты компаний, в том числе на сервис действующих турбин, в последние годы растут более высокими темпами. В октябре 2025 года правительство РФ дополнительно проиндексировало цены на мощность на 15,16% вплоть до конца 2026 года. Такая же индексация распространяется на 2027 год.

Среди других предложений «Т Плюс» — продление программы модернизации тепловой генерации после 2031 года и утверждение коэффициента к заявкам проектов модернизации ТЭЦ. Ранее «Совет производителей энергии» поднимал вопрос выделения квоты на ТЭЦ в программе модернизации старых мощностей (см. “Ъ” от 29 сентября 2025 года). Одна из инициатив «Газпром энергохолдинга» — сделать ТЭЦ полноправными участниками розничных рынков и открыть им возможность самостоятельно выбирать, какие объемы электроэнергии реализовывать на оптовом, а какие — на розничном рынке.

В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) пояснили “Ъ”, что, так как КОМ проводится на три года вперед, заранее выбирается наиболее эффективная генерация и таким образом снижаются будущие совокупные затраты потребителей на оплату электроэнергии и мощности. Создание особых условий с повышенными ценами продажи мощности для отдельных видов станций может привести к разбалансировке базовой модели и, как следствие, к непрогнозируемым последствиям, в том числе ценовым, считают в регуляторе. Инициативу по расширению участия ТЭЦ на розничном рынке там также не поддерживают, указывая, что это снизит общую эффективность электроэнергетики и приведет к росту цен.

В «Сообществе потребителей энергии» считают, что дополнительная индексация для ТЭЦ приведет к необоснованному переносу затрат на производство тепла в рынок электроэнергии и росту перекрестного субсидирования между этими рынками.

Нагрузку на потребителей в результате индексации цены КОМ на 25% для объектов когенерации до 250 МВт в ассоциации оценили примерно в 12 млрд руб. в год.

По данным «Сообщества потребителей энергии», накопленное превышение цены КОМ над инфляцией в 2021–2026 годах составляет 46–57%, столько же составляет превышение над индексом цен производителей, очищенным от учитываемой в ценах на рынке на сутки вперед продукции ТЭК. «Проблема кроется в занижении тарифов на тепло и цен регулируемых договоров для субсидирования населения, ее и следует решать»,— подчеркивают там.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим говорит, что цены КОМ сегодня не способствуют росту инвестиционных возможностей генерирующих компаний, а порой не покрывают даже необходимых операционных расходов. По мнению аналитика, для дополнительной индексации стоит проанализировать фактические расходы генерирующих компаний: «Если будет выявлено объективное несоответствие текущих затрат и выручки, дополнительная индексация может быть оправданной». Как оценивает господин Сасим, в среднем по двум ценовым зонам доля цены КОМ в структуре конечной цены на электроэнергию составляет около 11%. При этом, добавляет он, текущая методология индексации требует доработки для формирования более комплексного коэффициента, используемого для расчета цены КОМ.

Реализация электроэнергии на розничном рынке, продолжает Сергей Сасим, предполагает более высокую рентабельность и позволила бы увеличить выручку, сняв остроту проблемы низкой цены КОМ для некоторых энергокомпаний. Но такой подход несет в себе риски отказа крупными игроками строить крупные станции, необходимые энергосистеме, подытоживает эксперт.

Анна Тыбинь