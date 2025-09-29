Тепло уже не греет

Производители энергии предлагают выделить квоту для тепловой генерации (ТЭЦ) в рамках модернизации старых мощностей. Возможным вариантом может стать распределение квоты в пропорции между комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии и крупными электростанциями или возвращение отбора через правкомиссию. Квоты отбора паросилового оборудования можно разделить между ТЭЦ и ГРЭС в пропорции 50/50, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

«Совет производителей энергии» предлагает выделить в программе модернизации старых мощностей квоту для ТЭЦ. Об этом журналистам рассказала председатель набсовета ассоциации Александра Панина в кулуарах конференции «Совета рынка» (регулятор энергорынков). По ее словам, ассоциация рассматривала три варианта формирования квоты и направляла их в Минэнерго. «Но по приоритетности сейчас нужно как можно быстрее актуализировать ценовые параметры конкурса, чтобы эти объемы для модернизации появились»,— отметила госпожа Панина. Следующая задача — продление всей программы модернизации после 2031 года.

Последний отбор проектов модернизации ТЭС состоялся в декабре 2024 года. Тогда по старым ценовым параметрам была отобрана почти половина квоты: два проекта «Юнипро» и один «ЭЛ5-Энерго» общей мощностью 1,96 ГВт. Следующий отбор «Совет рынка» перенес с 1 на 31 октября, но это решение вступит в силу с выходом постановления правительства с обновленными ценовыми параметрами, иначе конкурс пройдет по старым оценкам.

После принятия изменений можно будет распределять квоты уже внутри отбора, уточнила Александра Панина. Есть доля комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (когенерации) и доля больших крупных станций, которые в первую очередь вырабатывают электроэнергию, в этой пропорции можно делать квоту, говорит она.

О совершенствовании программы модернизации ТЭС ранее на конференции «Совета производителей энергии» говорил гендиректор «Т Плюс» Павел Сниккарс. Компания предлагает сохранить конкурсный объем модернизации генерации с 2029 года по 4 ГВт ежегодно и приоритизировать участие когенерации в отборах через коэффициент к заявке, следует из его презентации. На необходимость модернизации ТЭЦ и парогазовых установок также обращал внимание гендиректор «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров.

По словам госпожи Паниной, предложенный «Т Плюс» подход более сложный с точки зрения расчета, какой коэффициент должен быть с учетом того, что у ТЭЦ единичная стоимость мощности выше, чем у больших станций. Еще один возможный вариант, уточнила она,— возобновление отбора ТЭЦ через правительственную комиссию. В таком случае правкомиссия может выбрать проекты, исходя из конкретной ситуации, и отдать приоритет ТЭЦ. Механизм отбора правкомиссией с квотой 15% для ТЭЦ применялся на старте программы модернизации, но его приостановили.

Модернизация ТЭЦ, как правило, обходится дороже, поэтому когенерации сложнее конкурировать с ГРЭС на конкурсах. С просьбой скорректировать механизм отбора для особо востребованных ТЭЦ в марте этого года мэр Москвы Сергей Собянин обращался к вице-премьеру Александру Новаку (“Ъ” видел письмо). Но, по словам источника “Ъ”, в ходе обсуждений Москва не согласилась с надбавкой к цене мощности только для региона, а не всей ценовой зоны. В конце мая президент РФ Владимир Путин также поручил правительству усовершенствовать механизм конкурентного отбора проектов модернизации в части когенерации.

В «Совете рынка» сообщили “Ъ”, что выделение отдельных квот для ТЭЦ или приоритизация их отбора могут вести к ограничению конкуренции и росту стоимости проектов. «Совет рынка» предлагает сообществу поддержать ТЭЦ за счет преференций при выборе состава включенного оборудования, но эта инициатива пока не нашла широкой поддержки у участников рынка. В случае принятия решения о выделении квоты ТЭЦ ее объем должен определяться с учетом производственных мощностей энергомашиностроителей, добавили в регуляторе. В Минэнерго не ответили на запрос “Ъ”.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим указывает, что доля мощности ТЭЦ в прошедших ранее в конкурентных отборах проектов модернизации составляет 33% во многом из-за того, что ГРЭС отличаются более низкими удельными капитальными и операционными затратами. Теоретически повысить шансы ТЭЦ на конкурентный отбор, по его мнению, возможно за счет смещения затрат на модернизацию оборудования в тариф на тепловую энергию. Но поставка тепловой энергии, продолжает эксперт, регулируемый вид деятельности и расчет индексации платы, в том числе прогнозируемый, не отражают реальных потребностей в модернизации генерирующего оборудования. «Поэтому логично увеличить объемы отбираемого для модернизации теплофикационного оборудования через изменение текущих правил отборов в рамках конкурсного отбора»,— считает господин Сасим. По его словам, стоит рассмотреть возможность разделения квоты отбора паросилового оборудования на категории ТЭЦ и ГРЭС в пропорции 50/50 и учесть тот факт, что доля ТЭЦ в запланированных объемах модернизации по Генсхеме должна составлять около 60–70%.

Анна Тыбинь