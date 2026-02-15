Защитившие детей воспитательницы из Оренбуржья получили премию имени Кеосаяна

Воспитательницы детского сада из Оренбургской области Лия Галеева и Людмила Платонова, защитившие детей от вооруженного ножом мужчины, получили по 1 млн руб. премии имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Первая премия имени Тиграна ушла воспитательницам из Бугуруслана, которые защитили детей от маньяка с ножом. Лия Галеева и Людмила Платонова получили от нас по миллиону рублей»,— написала госпожа Симоньян в Telegram-канале.

Премия имени Тиграна Кеосаяна была учреждена Маргаритой Симоньян после того, как она узнала об инциденте в Бугуруслане. Размер выплаты составляет 1 млн руб., решение о награждении принимает лично учредитель премии.

Инцидент произошел 5 февраля. По данным следствия, мужчина с ножом проник на территорию дошкольного учреждения, а затем в здание детского сада, где ранил одну из воспитательниц. Дети не пострадали. Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство и халатности.