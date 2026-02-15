Вторичный рынок электрокаров подзарядился

Россияне установили новый рекорд по покупке электромобилей с пробегом. В 2025-м в стране продали 15,2 тыс. таких машин, сообщает агентство «Автостат». Это максимум для российского рынка. В сравнении с 2024-м спрос вырос на 24%. В тройку самых популярных электромобилей вошли американская Tesla Model 3, японский Nissan Leaf и китайский Zeekr 001.

Зачастую интерес к подержанным электромобилям объясняется привлекательной ценой, пояснил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

«В последние годы больше электромобилей вышло на вторичный рынок. У нас в последние три-пять лет довольно-таки много таких машин ввозилось. В частности, подержанные авто, в основном праворульные из Японии, но не только. Сейчас они уже превратились в совсем несвежие, и от них уже владельцы избавляются, пытаясь купить, может быть, что-то подобное по параллельному импорту, но тоже не новое.

Вторая часть — это новые и довольно-таки дорогие машины, которые тоже начали активно ввозить три-четыре года назад, сначала Tesla, потом "китайцев". Они, соответственно, тоже уже превратились в изрядное б/у и вышли на вторичный рынок. Многие из них очень сильно теряют в цене. Это обычная математика. Их было мало на вторичке, и вот они появились.

Вообще с рынком электромобилей всё очень кисло.

Пока всё выглядит так: средняя загрузка зарядных станций по всей стране составляет всего 10%. И перепродажа машин на вторичном рынке друг другу — я продал вам, а вы купили у меня — не увеличивает их количество на рынке, это просто смена собственника».

В России на бренды Tesla, Nissan и Zeekr приходится 60% всех проданных электромобилей с пробегом. Вскоре спрос на эти подержанные машины должен снизиться, полагает генеральный директор агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков. А вот у первичного рынка электрокаров, по его мнению, есть потенциал для роста:

«Текущий период характеризуется тем, что цены на новые электромобили достаточно высокие. При этом производители каждый год совершенствуют свои технологии, и с точки зрения непосредственно ключевых характеристик, в частности, динамичности и ряда других значимых параметров, автомобили действительно становятся намного лучше из года в год. Поэтому-то электромобили достаточно быстро теряют в стоимости.

Конечно, такие предложения являются очень привлекательными для покупателей. Тот, кто хочет только познакомиться с новой технологией, попробовать, что же такое электромобиль, вместо того, чтобы переплачивать за новую машину, с готовностью рассматривает подержанную. Таким образом, они получают возможность и познакомиться с новым типом привода, и понять, насколько электрокары подходят для повседневной эксплуатации.

При этом не секрет, что как автомобили с двигателями внутреннего сгорания, так и электромобили больше всего дешевеют в первый год владения. Поэтому я думаю, что сейчас мы скорее видим некоторое временное замедление темпов продаж новых электрокаров в сравнении с динамикой на вторичном рынке. При этом я вполне уверен в том, что в перспективе, конечно, рынок и объем продаж машин с электрическим приводом будут развиваться».

По данным агентства «Автостат», на середину 2025 года в России было зарегистрировано 138,5 тыс. электромобилей и гибридов.

