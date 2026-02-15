Обломки БПЛА повредили больницу и машины в Калужской области

В Калужской области обломки сбитого беспилотника повредили здание больницы и два автомобиля. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Обломки БПЛА, подавленного над территорией Козельского муниципального округа, незначительно повредили кровлю и остекление ЦМБ №3 города Козельск. Также незначительно повреждены два припаркованных рядом автомобиля»,— написал глава региона в Telegram-канале.

По словам губернатора, пострадавших нет. Специалисты приступили к оценке ущерба и восстановительным работам. На время ремонта пациентов из пострадавшего корпуса переведут в Сосенскую городскую больницу. Всего сегодня над Калужской областью силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ. В 9:48 мск Росавиация сообщила, что аэропорт Калуга приостановил работу ради обеспечения безопасности полетов.