Минюст США направил законодателям письмо о правках в материалах по делу Эпштейна

Минюст США направил законодателям письмо о редактировании материалов по делу осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщил Politico, располагающий копией документа.

Письмо содержит общее описание типов внесенных правок и список известных лиц, упомянутых в материалах в любом контексте. Среди них — королева Великобритании Елизавета II, рэпер Jay-Z, актер Джордж Клуни и другие.

В документ включен расширенный перечень высокопоставленных персон или «политически значимых лиц», даже если они не взаимодействовали с Эпштейном или его соратницей Гилейн Максвелл, но фигурировали, например, в публикациях прессы. Письмо направлено руководству юридических комитетов Сената и Палаты представителей и не уточняет, в каком контексте приводятся имена.