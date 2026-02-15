Российские войска взяли Цветковое в Запорожской области

Подразделения российской группировки войск «Восток» взяли под контроль село Цветковое в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, штурмовики группировки войск "Восток" создали плацдарм для дальнейшего освобождения территории в Запорожской области»,— заявила пресс-служба министерства.

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил сегодня, что за первую половину февраля российские войска взяли под контроль 12 населенных пунктов в зоне СВО — это более 200 кв. км. По словам господина Герасимова, группировка «Днепр» продолжает наступать в направлении Запорожья.