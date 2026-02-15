Глава Лянтора записал обращение к жителям после гибели ребенка под снегом

Глава Лянтора (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) Алексей Луценко записал видеообращение к местным жителям после гибели подростка. Напомним, накануне на пятерых детей с крыши крытого хоккейного корта упал снег, мальчика 2013 года рождения спасти не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный корт, где произошла трагедия

Фото: Telegram-канал прокуратуры ХМАО Хоккейный корт, где произошла трагедия

Фото: Telegram-канал прокуратуры ХМАО

«Так не должно быть, но случилась трагедия в нашем городе. Когда я находился на месте этой трагедии, я видел, как десятки, а затем и сотни мужчин брали в руки лопаты и расчищали снег, под которым находились эти детишки. Их было пятеро, трое убежали — сообщили, что произошло, и вот двоих откопали. На руках донесли до скорой помощи, и как результат этого события — детская смерть. Хочу принести соболезнования семье погибшего мальчика»,— сказал Алексей Луценко.

В своем обращении он заявил, что местные жители «все вместе должны пережить это несчастье». «Не первый раз Лянтор сталкивается с подобными ситуациями, всякое в жизни бывало. Но такие ситуации не должны повторяться. Простите, если что не так»,— сказал глава.

Напомним, по факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).