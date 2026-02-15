Поврежденная ударом ВСУ котельная под Анапой была недействующей

Котельная в селе Юровка под Анапой, поврежденная в результате атаки беспилотника, не эксплуатировалась, перебоев с теплоснабжением нет. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края со ссылкой на администрацию города-курорта.

По данным оперштаба, объект расположен на закрытой территории одного из предприятий в промышленной зоне. «Происшествие не привело к перебоям в подаче тепла. Отопление в дома жителей и социальные объекты подается в плановом режиме»,— указано в сообщении.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что регион в ночь на воскресенье подвергся массированной атаке беспилотников. По его словам, удары отражались с позднего вечера и в течение всей ночи. Повреждения зафиксированы в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в Юровке под Анапой. В поселке Волна, по информации властей, повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. По последним данным, в результате атаки пострадали два человека, они госпитализированы.