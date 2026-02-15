Хинштейн: ВСУ более 30 раз за сутки обстреляли отселенные районы Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что в период с 9:00 14 февраля по 7:00 15 февраля вооруженные силы Украины 31 раз применили артиллерию по отселенным районам региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Кроме того, беспилотники восемь раз атаковали территорию, сбрасывая взрывные устройства. За указанный интервал времени было сбито пять таких БПЛА различных типов. По данным господина Хинштейна, в результате этих атак разрушений инфраструктуры не случилось, а также нет погибших и пострадавших среди мирного населения.

13 февраля губернатор сообщал, что украинские войска нанесли удар по энергообъекту в Курской области. В результате была повреждена линия электропередачи, что привело к отключению света в городе Рыльск и районах Рыльском, Кореневском и Глушковском.