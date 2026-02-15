Дмитрием Савельевым заинтересовались свыше

Как стало известно “Ъ”, Верховный суд (ВС) России затребовал из арбитражей материалы дел о привлечении к субсидиарной ответственности экс-сенатора Дмитрия Савельева, обвиняемого в подготовке заказного убийства. Решения экономических судов противоречат постановлению суда общей юрисдикции, который удовлетворил антикоррупционный иск к господину Савельеву Генпрокуратуры, установив, что он совмещал работу в Совфеде и занятие бизнесом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Савельев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Дмитрий Савельев

В декабре 2024 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование конкурсного управляющего ООО «Уралстройнефть» о привлечении Дмитрия Савельева к субсидиарной ответственности на 2,5 млрд руб. по долговым обязательствам перед кредиторами, в числе которых Райффайзенбанк и банк «Ак Барс». В 2021 году компания была признана банкротом, но самостоятельно рассчитаться по долгам не смогла, в связи с чем арбитраж возложил соответствующую обязанность на Дмитрия Савельева как на лицо, контролирующее компанию, и на связанных с ним лиц. В числе последних к субсидиарной ответственности была привлечена помощница экс-сенатора Ирина Кудряшова, выполнявшая функции доверительного управляющего активами Дмитрия Савельева.

В мае 2025 года Девятым арбитражным апелляционным судом определение Арбитражного суда Москвы неожиданно было изменено, а именно: суд отказал в привлечении господ Савельева и Кудряшовой к ответственности. Аналогичное решение принято и Арбитражным судом Московского округа в сентябре прошлого года по результатам рассмотрения кассационных жалоб. При этом судами указано на недостаточность доказательств о сохранении контроля Дмитрия Савельева за переданным в доверительное управление Ирине Кудряшовой имуществом, а кроме того, о причастности их к заключению убыточных сделок и выводу активов из компании.

Однако Верховный суд РФ засомневался в обоснованности выводов арбитражей и на днях истребовал у них материалы скандального дела, о чем направил соответствующее письмо в нижестоящие суды. Таким образом высока вероятность пересмотра судебных решений в части взыскания долгов с господ Савельева и Кудряшовой.

Интерес ВС к данному делу, очевидно, связан с противоречиями в выводах арбитражей с материалами удовлетворенного 14 января 2026 года Одинцовским городским судом Московской области антикоррупционного иска Генпрокуратуры к господину Савельеву на 600 млн руб.

Так, из заявления надзорного ведомства, имеющегося в распоряжении “Ъ”, следует, что по закону, став депутатом и сенатором, господин Савельев не должен был заниматься бизнесом, однако прокурорская проверка показала, что в 2017 году он через ООО «Риалти Центр» приобрел 70% доли ООО «Спецстройсервис». Гендиректором ООО «Риалти Центр» являлась Ирина Кудряшова — помощник сенатора и «лицо, осуществляющее от его имени предпринимательскую деятельность». Также в 2017 году при точно таких же обстоятельствах господин Савельев приобрел 70% доли «Уралстройнефти» и одновременно участвовал в управлении обеими компаниями через Ирину Кудряшову и созданный им совет директоров, что также могло заинтересовать Верховный суд РФ.

Участие господина Савельева в деятельности ООО «Спецстройсервис», как отмечается в иске, подтверждается материалами уголовного дела по обвинению бывшего бизнес-партнера сенатора Сирина Бадрутдинова и его доверенных лиц Игоря Барова, Евгении Стреловой и Дмитрия Мурзина в хищении (ч. 4 ст. 159 УК) 74 млн руб. из ООО «Спецстройсервис», расследуемом в ГСУ СКР. Из них следует, что ответчик активно занимался строительным бизнесом, а для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании создал ее совет директоров, в который входила Ирина Кудряшова.

Кроме основной прибыли общества, согласно иску Генпрокуратуры, установлен факт обналичивания денежных средств и их дальнейшей передачи через госпожу Кудряшову конечному бенефициару общества Савельеву, что, в частности, подтверждается протоколом осмотра ее мобильного телефона, изъятого в ходе обыска ее жилища.

Решение суда по иску Генпрокуратуры и сведения, содержащиеся в нем, помимо того, что ставят под сомнения решения об отказе в привлечении к субсидиарной ответственности Дмитрия Савельева, также могут иметь преюдициальное значение для уголовного дела о мошенничестве. В конце 2024 года Генпрокуратура уже возвращала это дело в ГСУ СКР на дополнительное расследование, указав, что следствие не дало оценку действиям предполагаемого теневого собственника компании Дмитрия Савельева. Однако в комитете уже больше года никаких процессуальных решений в связи с этим не приняли.

Кроме того, как стало известно “Ъ”, 15 января 2026 года Мосгорсудом принято к производству административное исковое заявление одного из обвиняемых по этому уголовному делу Игоря Барова, который добивается компенсации 1,9 млн руб. за нарушение права на досудебное производство в разумные сроки.

Из текста заявления, также имеющегося в распоряжении “Ъ”, следует, что Игорь Баров является обвиняемым по делу с сентября 2021 года, то есть более четырех лет. Вначале он находился под домашним арестом, а затем под запретом определенных действий, в том числе на телефонную связь, почтовые отправления и использование интернета.

Как указано в иске, запреты создали для фигуранта непреодолимые препятствия к осуществлению какой-либо трудовой деятельности и получению заработной платы для содержания себя и членов своей семьи. Также в иске указано на недостаточность и неэффективность действий следователя и руководителя следственного органа при осуществлении уголовного преследования фигуранта и расследовании уголовного дела, продолжающегося более пяти лет. Возможно, судебные разбирательства приведут к тому, что в деле экс-сенатора появится новое обвинение. Пока же его судят в закрытом режиме с участием присяжных в Тверском райсуде Москвы по обвинению в подготовке заказного убийства бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова, который тогда находился в колонии.

Николай Сергеев