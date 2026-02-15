Галузин: освобождение 11 россиян стало бы жестом доброй воли со стороны Баку

Баку мог бы сделать жест доброй воли в духе добрососедства, освободив 11 россиян. Об этом в интервью ТАСС сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Скорейшее освобождение россиян является нашим безусловным приоритетом», — заявил он.

По словам господина Галузина, профильные ведомства России и Азербайджана прорабатывают различные варианты возвращения граждан на родину. Вопрос регулярно поднимается в двусторонних политических контактах.

«Наше посольство находится в тесном контакте как с ними самими, так и с их родственниками», — добавил Михаил Галузин. Очередной консульский доступ в бакинский СИЗО был предоставлен 30 декабря 2025 года.

27 июня в Екатеринбурге задержали несколько десятков азербайджанцев по делу об убийствах прошлых лет. МИД Азербайджана выразил России «решительный протест», заявив, что «были зверски убиты двое азербайджанцев». 1 июля в Азербайджане задержали семь сотрудников «Sputnik-Азербайджан», включая главреда Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Позднее МВД республики сообщило о задержании еще 10 россиян по обвинению в контрабанде наркотиков из Ирана, их сбыте и киберпреступлениях.