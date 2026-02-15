Шорт-трекистка из Новоуральска Крылова вышла в четвертьфинал Олимпиады в Милане

Спортсменка из Новоуральска (Свердловская область) Алена Крылова вышла в четверть финал соревнований по шорт-треку на 1000 метров на Олимпийских играх в Милане. Как сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев, она прошла квалификацию в предварительных забегах, завоевав третье место.

В забеге Алена Крылова соревновалась с Ксандрой Вэлзэбур из Нидерландов, Чжан Чутун из Китая и Майей Сомоди из Венгрии. «Наша спортсменка активно провела забег и финишировала третьей. Это позволило ей пройти в четвертьфинал по времени среди тех, кто не смог квалифицироваться в следующую стадию напрямую с первого или второго места»,— сообщил Вячеслав Тюменцев.

Четвертьфинал запланирован на 16 февраля в 15:00 по уральскому времени. В нем Алена Крылова будет соревноваться за право выйти в полуфинал.

Ранее сообщалось, что шорт-трекистка не смогла пройти квалификацию в гонке на дистанции 500 м.