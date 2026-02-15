У Крымского моста скопились более 400 автомобилей после его ночного перекрытия

Более 400 автомобилей скопились у Крымского моста после ночного перекрытия, сообщил оперативный канал о ситуации на автотранспортной части перехода.

Со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр находятся 310 машин, ожидание занимает около часа. Со стороны Керчи скопились 140 автомобилей, задержка достигает семи часов.

Задержки от получаса до семи часов затронули 15 поездов, следующих в сообщении с Крымом. Принимаются меры по сокращению времени ожидания.

Движение по мосту остановили в субботу в 19:00 мск. Сообщение о возобновлении опубликовано в воскресенье в 6:26 мск.