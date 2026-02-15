Над Ставропольским краем уничтожены украинские БПЛА

В ночь на 15 февраля системы ПВО перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников над пятью регионами России, включая Ставропольский край. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Боевые дроны сбиты над территориями Ставропольского и Краснодарского краев, Республики Крым, Курской области, акваториями Азовского и Черного морей.

По данным на утро 15 февраля, в Ставрополье продолжает действовать режим беспилотной опасности. Его ввели в 21:15 14 февраля.

Наталья Белоштейн