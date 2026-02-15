В январе 2026 года медианная цена лотов на рынке вторичного жилья выросла во всех крупных городах Сибири (с населением от 500 тыс. человек). Наибольший рост отмечен в Иркутске, где средняя стоимость квартир на вторичном рынке в первый месяц 2026 года достигла 8 млн руб., что на 4% превосходит показатель декабря прошлого года, выяснили специалисты федерального портала «Мир квартир».

В Барнауле «вторичка» подорожала на 3,9% — до 6,7 млн руб., в Томске на 3,4% — до 6,26 млн руб., Кемерове на 2,6% — до 5,8 млн руб., Омске на 2,3% — до 6,24 млн руб., Красноярске на 1,8% — до 6,9 млн руб., Новокузнецке на 1,1% — до 5,1 млн руб. и Новосибирске на 0,7% — до 6,9 млн руб.

По словам аналитиков портала, цены на вторичное жилье в Сибири в январе росли медленнее, чем в новостройках. Например, стоимость квартир в новостройках в Барнауле в январе 2026-го оказалась выше, чем в декабре 2025 года, на 10%. В Новокузнецке — на 3,6%, Омске — на 3,2%, Новосибирске — на 2,6% и Красноярске — на 2,5%. Вместе с тем в Иркутске цены на квартиры в новых домах в январе по сравнению с декабрем прошлого года не изменились, а в Томске стали ниже на 3,7%.

«В отсутствие доступных жилищных кредитов те покупатели, которые не подходят под условия льготной семейной ипотеки на „первичке”, устремляются на вторичный рынок. На котором тоже нет дешевого кредитования, но по крайней мере цены ниже на 19%»,— прокомментировал генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Лолита Белова