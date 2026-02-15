За ночь над территорией России сбито 68 беспилотников

Минобороны России заявило, что с 23:00 до 7:00 мск силы ПВО уничтожили 68 беспилотников.

БПЛА сбиты над Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Курской областью, акваториями Черного и Азовского морей. Какое количество беспилотников сбито над каждым из регионов, ведомство не уточнило.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о массированном налете БПЛА на регион. Пострадали два человека. В поселке Волна загорелся резервуар с нефтепродуктами, а также повреждены склад и терминалы. Разрушения также есть в Сочи и вблизи Анапы. В Сочи, Новороссийске, Геленджике, а также в Крымском районе звучала сирена воздушной тревоги.