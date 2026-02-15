Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Два человека пострадали при массированной атаке на Краснодарский край

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что регион подвергся массированному налету беспилотников. По его словам, силы ПВО отражали атаку с позднего вечера и в течение всей ночи. Пострадали два человека, они госпитализированы.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Самая сложная ситуация — в поселке Волна. Там повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы»,— написал господин Кондратьев в Telegram-канале. Он добавил, что в Сочи выбиты окна и повреждена система отопления жилого дома. В селе Юровка вблизи Анапы повреждена котельная.

Как уточнил глава региона, после налета БПЛА возникло несколько возгораний. Их тушат 126 пожарных, привлечены 34 единицы техники. Оперштаб Краснодарского края сообщал о возгорании резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна.

В ночь на 15 февраля работу приостановили аэропорты Сочи и Геленджика. Местные власти сообщали, что в Сочи, Новороссийске, Геленджике, а также в Крымском районе прозвучала воздушная сирена.

