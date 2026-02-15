Посол Кузнецов: Финляндия увеличила масштаб учений вблизи границы с Россией

Финляндия увеличила масштаб военных учений, которые проводятся вблизи российской границей, сообщил посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.

«В мае-июне 2025 года состоялись многонациональные маневры Lively Sabre 25 и Karelian Sword 25. В ноябре-декабре 2025 года были проведены крупнейшие учения сухопутных войск вооруженных сил Финляндии Lively Sentry 25»,— сказал господин Кузнецов «РИА Новости». Он уточнил, что количество военнослужащих на учениях варьируется от 4,3 тыс. до 6,5 тыс.

В ноябре на севере Финляндии прошли артиллерийские учения Northern Strike 225. В них были задействованы 2,5 тыс. военнослужащих и 500 единиц техники. Маневры проводились в 100 км от границы с Россией.