Израиль нанес удары по югу Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по складам оружия и ракетным установкам движения «Хезболла» на юге Ливана.

Как указано в сообщении ЦАХАЛа в Telegram-канале, «Хезболла» продолжает пытаться восстановить «террористическую инфраструктуру» на юге Ливана. «Наличие оружия, по которому был нанесен удар, является нарушением договоренностей о прекращении огня между Израилем и Ливаном и ставит под угрозу гражданское население региона»,— добавила Армия обороны Израиля.

В ноябре 2024 года Израиль и «Хезболла» заключили перемирие, согласно которому движение обязалось не восстанавливать инфраструктуру, которую можно использовать для нападений. К концу 2025-го «Хезболла» должна была сдать все свои вооружения ливанским властям. В противном случае Израиль грозил повторить полномасштабную операцию против движения на территории Ливана.