Все призеры Олимпиады 14 февраля

В субботу, 14 февраля, на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо было разыграно восемь комплектов наград.

Фристайл. Женщины. Параллельный могул. 1. Джакара Энтони (Австралия); 2. Джелин Кауф; 3. Элизабет Лемли (обе — США).

Лыжные гонки. Женщины. Эстафета, 4x5 км. 1. Кристин Фоснес, Астрид Слинд, Каролин Симпсон-Ларсен и Хейди Венг (Норвегия); 2. Линн Сван, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон и Йонна Сундлинг (Швеция); 3. Йоханна Матинтало, Ийво Нисканен, Вильма Рюйттю и Ясми Йоэнсуу (Финляндия).

Горные лыжи. Мужчины. Слалом. 1. Лукас Пиньейро Бротен (Бразилия); 2. Марко Одерматт; 3. Лоик Мейяр (оба — Швейцария).

Биатлон. Женщины. Спринт, 7,5 км. 1. Марен Киркейде (Норвегия); 2. Осеан Мишлон; 3. Лу Жанмонно (обе — Франция).

Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м. 1. Джордан Штольц (США; олимпийский рекорд); 2. Йеннинг де Бо (Нидерланды); 3. Лоран Дюбрёй (Канада).

Скелетон. Женщины. 1. Жанин Флок (Австрия); 2. Сюзанна Крехер; 3. Жаклин Пфайфер (обе — Германия).

Прыжки с трамплина. Мужчины. Большой трамплин. 1. Домен Превц (Словения); 2. Рен Никайдо (Япония); 3. Кацпер Томасяк (Польша).

Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. 1. Йенс ван'т Ваут (Нидерланды); 2. Хван Дэ Хон (Южная Корея); 3. Робертс Крузбергс (Латвия).

В медальном зачете с отрывом лидирует сборная Норвегии (10 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых медалей). Полный медальный зачет — в материале «Ъ».

Арнольд Кабанов