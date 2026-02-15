Шорт-трекист Йенс ван'т Ваут взял золото Олимпиады на дистанции 1 500 м

Голландский шорт-трекист Йенс ван'т Ваут выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо на дистанции 1 500 м. Для 24-летнего спортсмена это вторая награда на текущих играх, в пятницу он завоевал золото на дистанции 1 000 м.

Победитель преодолел дистанцию за 2 минуты 12,219 секунды. Серебро взял представитель Южной Кореи Хван Дэ Хон, отставший на 0,085 секунды. Бронзу — латвиец Робертс Крузбергс (+0,157 секунды).

На счету Йенса ван'т Ваута также две золотые, серебряная и две бронзовые медали чемпионатов мира. Он является десятикратным чемпионом Европы.

Арнольд Кабанов