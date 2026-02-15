Тренер фигуристки Петросян Даниил Глейхенгауз получил олимпийскую аккредитацию

Хореограф-постановщик штаба Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз получил аккредитацию тренера для участия в Олимпийских играх в Италии. Об этом специалист сообщил в своем Telegram-канале.

Благодаря аккредитации Глейхенгауз сможет сопровождать на Играх российскую фигуристку Аделию Петросян. В сентябре тренер по неназванным причинам не был допущен к олимпийскому квалификационному турниру, который проходил в Пекине. На том соревновании Петросян сопровождал старший тренер сборной России по фигурному катанию Валерий Артюхов. Предполагалось, что он будет выводить спортсменку на прокаты и на Олимпиаде.

Вечером 14 февраля Аделия Петросян и Даниил Глейхенгауз вылетели в Милан. Короткую программу женщины представят 17 февраля, произвольную — 19 февраля.

Даниил Глейхенгауз работает в штабе Этери Тутберидзе с 2014 года. Он поставил программы олимпийским чемпионкам 2018 и 2022 года — Алине Загитовой и Анне Щербаковой соответственно.

Таисия Орлова