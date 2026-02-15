Что смотреть на Олимпиаде 15 февраля

В воскресенье, 15 февраля, на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо будет разыграно девять комплектов медалей. Сразу два — в биатлоне, где пройдут гонки преследования. А главным событием дня должно стать очередное, девятое за карьеру, золото знаменитого норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо. Столько на зимних Играх прежде не завоевывал ни один спортсмен.

В биатлоне состоятся две гонки преследования: мужская на 12,5 км и женская на 10 км. В этой дисциплине номера и интервалы раздаются согласно итогам спринтерских гонок. Так, у мужчин 13-секундное преимущество перед ближайшим соперником на старте получит 33-летний француз Кантен Фийон Майе. Зазор между первой и второй женщинами — Марен Киркёде и Осеан Мишлон — еще меньше: он составляет меньше четырех секунд. Оба лидера до успехов в спринтах стреляли неважно. Между тем самые шустрые и самые меткие, если опираться на свежие результаты, спортсмены будут стартовать попозже. Словом, будут шансы и у желающих реабилитироваться итальянцев, и у молодых французов, и у многих других, кому придется атаковать из глубины.

15 февраля — заключительный день предварительного этапа хоккейного турнира. Правда, на серьезную борьбу ничто не намекает. Речь наверняка не пойдет о схватках за верхние строчки, выводящие сразу, минуя дополнительный раунд play-off, в четвертьфинал. Сборная Канады первое место в группе A уже заняла досрочно, а сборная США вряд ли упустит возможность финишировать первой в группе С. Да и большого стимула занять второе место у команд, видимо, тоже не будет. В рейтинге сборных, занимающих вторые места, в розыгрыше лишь одна прямая путевка в четвертьфинал. Отнять ее у финнов, оторвавшихся очень далеко по дополнительному показателю (разнице шайб), уже практически нереально.

Программа фигурного катания на Олимпиаде, которая уже увидела две большие сенсации, продолжится соревнованием спортивных пар. В них тоже есть явные фавориты — японцы Рику Миура и Рюити Кихара. Они доминировали на протяжении всего предолимпийского цикла, а уже на Играх лучше всех выступили в командном турнире. Есть в этой дисциплине и место для необычного достижения. Когда на лед выйдет 42-летняя канадка Дианна Стелатто-Дудек, она станет самой возрастной почти за 100 лет фигуристкой на Играх. Она была перспективной одиночницей, но завершила карьеру в 17 лет из-за травм. В 2016 году Стеллато-Дудек вернулась в спорт уже парницей. А в 2024-м выиграла со своим партнером Максимом Дешамом чемпионат мира.

Вслед за женской лыжной эстафетой, которая закончилась настоящей сенсацией (шведская сборная упустила победу из-за падений Эббы Андерссон) пройдет мужская. В ней есть не менее явный фаворит, лишить золотой медали которого может разве что подобный форс-мажор. Этот фаворит — сборная Норвегии с ее флагманом Йоханнесом Клэбо. За ним, если гонка пойдет по плану, закрепится статус самого титулованного участника зимних Олимпиад. Пока счету 29-летнего спортсмена восемь наград высшей пробы. Столько же у его великих соотечественников — лыжников Бьорна Дэли и Марит Бьорген, биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена.

В гигантском слаломе у горнолыжниц с полдесятка претенденток на победу: знаменитая американка Микаэла Шиффрин, рекордсменка по количеству побед на этапах кубка мира; действующая олимпийская чемпионка шведка Сара Хектор; выстрелившая в этом сезоне австрийка Юлия Шайб. Есть надежды и у хозяев Олимпиады итальянцев. Они связаны с Федерикой Бриньоне, взявшей четыре года назад в Пекине серебро в этой дисциплине. Она вообще не знала, выступит ли на нынешних Играх, но залечила тяжелую травму и уже успела завоевать золото в супергиганте.

В состязаниях конькобежек на 500 м все должно вырулить к соперничеству двух голландских спортсменок. Фаворитка — Фемке Кок, мировая рекордсменка. Другая претендентка — Ютта Лердам, главная в своем виде селебрити с 6,1 млн подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Она — невеста запустившего боксерскую карьеру ютубера Джейка Пола — на Олимпиаду прибыла на частном джете отдельно от сборной Нидерландов, из-за чего на родине ее поняли не все. Однако это Лердам, кажется, не отвлекло. На 1000 м она уже взяла золото с олимпийским рекордом, оставив Фемке Кок с серебром.

Словенская семья прыгунов с трамплина Превц, для которой Олимпиада начиналась не слишком удачно, уже успела отправить в копилку сборной две медали. 20-летняя Ника Превц — лидер общего зачета Кубка мира — в воскресенье пойдет за своим первым индивидуальным золотом. В состязаниях на нормальном трамплине она стала второй. До победы не хватило одного балла. Впрочем, в этом подвиде элемент случайности играет более значительную роль. Старший брат Ники Домен Превц, равных которому весь сезон было не найти, на нормальном трамплине вообще стал шестым. А на большом — относительно уверенно победил.

Кроме того, в этот день разыграют медали в фристайле (мужчины, парный могул), сноуборде (смешанные команды, кросс), скелетоне (смешанные команды).

Олимпиаду-2026 в полном объеме транслирует сервис Okko.

Арнольд Кабанов