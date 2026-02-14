Один человек погиб при взрыве газа в Сергиевом Посаде

В подмосковном Сергиевом Посаде после взрыва газа и пожара в частном доме погиб человек. Еще четверо пострадали.

«В ходе тушения пожара обнаружено тело одного человека. В больницу за помощью обратились четыре человека. Точное количество пострадавших уточняется»,— сообщила пресс-служба управления СКР по Московской области. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

Взрыв газа произошел в частном доме на улице Митькина. Причиной стало падение льда на газовую арматуру газгольдера. Из-за взрыва загорелись три частных дома. «Мособлпожспас» сообщал о пятерых пострадавших. Министерство здравоохранения Подмосковья сообщало, что пострадали шесть человек, из которых пять госпитализированы.