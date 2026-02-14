Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Австрийка Жанин Флок стала олимпийской чемпионкой по скелетону

Жанин Флок завоевала золото в соревнованиях по скелетону на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В сумме за четыре попытки австрийка показала время 3 минуты 49,02 секунды.

Жанин Флок

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Слева направо: Сюзана Крехер, Жанин Флок и Жаклин Пфайфер

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Немка Сюзанна Крехер стала серебряным призером (+0,3). Ее соотечественница Жаклин Пфайфер, отставшая от победительницы на 0,44 секунды, взяла бронзу.

Жанин Флок 36 лет. Она впервые стала обладательницей олимпийской медали. Австрийка является четырехкратной чемпионкой Европы и трехкратной обладательницей Кубка мира. Также на ее счету серебро и две бронзы мировых первенств.

Таисия Орлова

