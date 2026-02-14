Австрийка Жанин Флок стала олимпийской чемпионкой по скелетону
Жанин Флок завоевала золото в соревнованиях по скелетону на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В сумме за четыре попытки австрийка показала время 3 минуты 49,02 секунды.
Немка Сюзанна Крехер стала серебряным призером (+0,3). Ее соотечественница Жаклин Пфайфер, отставшая от победительницы на 0,44 секунды, взяла бронзу.
Жанин Флок 36 лет. Она впервые стала обладательницей олимпийской медали. Австрийка является четырехкратной чемпионкой Европы и трехкратной обладательницей Кубка мира. Также на ее счету серебро и две бронзы мировых первенств.