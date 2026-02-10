«Ижсталь» проиграла хоккеистам «Челнов» в последнем матче домашней серии

Последний матч домашней серии хоккейного клуба «Ижсталь» завершился проигрышем со счетом 1:2 в пользу «Челнов» в рамках Всероссийской хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Ижсталь» Фото: ХК «Ижсталь»

«Результат неудовлетворительный сегодня. Добыли только одно очко, хотя по уровню нашей игры должны были забирать два. Команда соперника, во-первых, была лучше в первом периоде. Затем мы инициативу забрали, но голы нам очень тяжело даются. Моментов создано большое количество, но опять та же проблема — реализация <...> Сейчас поговорили с ребятами. Я думаю, что мы достучимся до них и вернемся к той игре, выполнению всего от начала и до конца матча»,— сказал на пресс-подходе главный тренер ижевской команды Рамиль Сайфуллин.

С предыдущего матча «Ижсталь» опустилась на одну строчку в рейтинге ВХЛ до 10-го места. У команды в активе 62 очка. Следующая игра «сталеваров» пройдет 14 февраля, где они сразятся с тульской командой «АКМ», которая занимает 21-ую строчку рейтинга таблицы ВХЛ.

Напомним, в предыдущем матче домашней серии «Ижсталь» уступила «Нефтянику» из Альметьевска со счетом 1:5. Оппонент сейчас занимает 3-ю строчку рейтинга таблицы.

Владислав Галичанин