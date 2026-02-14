Чешская теннисистка Каролина Мухова выиграла турнир WTA 1000 в Дохе

19-я ракетка мира Каролина Мухова стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Дохе. В финале чешка обыграла канадку Викторию Мбоко, занимающую 17-е место в мировом рейтинге.

Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5. По итогам турнира в Дохе Каролина Мухова поднимется на восемь позиций в рейтинге WTA. Виктория Мбоко дебютирует в топ-10 мировой классификации — канадка займет девятое место.

Каролине Муховой 29 лет. Она завоевала второй титул WTA в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема лучшим достижением чешки является выход в финал Roland Garros в 2023 году.