Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Чешская теннисистка Каролина Мухова выиграла турнир WTA 1000 в Дохе

19-я ракетка мира Каролина Мухова стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Дохе. В финале чешка обыграла канадку Викторию Мбоко, занимающую 17-е место в мировом рейтинге.

Предыдущая фотография
Каролина Мухова

Каролина Мухова

Фото: Hussein Sayed / AP

Виктория Мбоко и Каролина Мухова

Виктория Мбоко и Каролина Мухова

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Каролина Мухова во время матча

Каролина Мухова во время матча

Фото: Hussein Sayed / AP

Виктория Мбоко во время матча

Виктория Мбоко во время матча

Фото: Hussein Sayed / AP

Каролина Мухова и Виктория Мбока

Каролина Мухова и Виктория Мбока

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Следующая фотография
1 / 5

Каролина Мухова

Фото: Hussein Sayed / AP

Виктория Мбоко и Каролина Мухова

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Каролина Мухова во время матча

Фото: Hussein Sayed / AP

Виктория Мбоко во время матча

Фото: Hussein Sayed / AP

Каролина Мухова и Виктория Мбока

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5. По итогам турнира в Дохе Каролина Мухова поднимется на восемь позиций в рейтинге WTA. Виктория Мбоко дебютирует в топ-10 мировой классификации — канадка займет девятое место.

Каролине Муховой 29 лет. Она завоевала второй титул WTA в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема лучшим достижением чешки является выход в финал Roland Garros в 2023 году.

Новости компаний Все