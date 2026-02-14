Фигурист Петр Гуменник выступит с показательным номером на Олимпиаде

Петр Гуменник примет участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом сообщает Okko.

Спортсмены представят свои номера 21 февраля, по завершении всех соревнований в фигурном катании. На данный момент комплекты медалей были разыграны в танцах на льду и в мужском одиночном катании.

Гуменник занял шестое место, набрав 272,1 балла. В произвольной программе россиянин исполнял пять четверных прыжков. Олимпийским чемпионом стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров (291,58). Второе место занял японец Юма Кагияма (280,06), третье — его соотечественник Сюн Сато (274,90).

Петру Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России и двукратным победителем финала Гран-при страны.

